Священний Синод розповів Порошенкові, що робить УПЦ для подолання кризи в українському суспільстві

Текст звернення оприлюднено на офіційному сайті УПЦ.

Зокрема, у документі звертається увага на те, що УПЦ є Церквою народу України.

"Парафіянами нашої Церкви є люди різних національностей та різних політичних переконань, але усі ми єдині у Христі. Усі ми любимо свою Батьківщину. Ми підносимо молитви за мир і спокій в Україні", - говориться у зверненні.

Водночас підкреслюється, що "УПЦ опинилася у вкрай складній ситуації".

"На території Донецької та Луганської областей діють п’ять єпархій нашої Церкви, до складу яких входить понад 1 100 храмів та 17 монастирів, тут звершують служіння близько 1 100 священнослужителів та понад 350 ченців. На сьогодні внаслідок бойових дій знищено 9 храмів Української Православної Церкви. Ще 77 храмів зазнали пошкоджень", - говориться у зверненні.

Також в УПЦ констатують, що останніми місяцями у Київській, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях здійснено спроби захоплення парафій УПЦ.

"Наразі захоплено 14 парафій нашої Церкви. Ще на 6 парафіях зберігається вкрай напружена ситуація", - повідомляється у зверненні.

В УПЦ повідомляють про допомогу пораненим, вимушеним переселенцям, родинам загиблих та мирним громадянам, які перебувають в зоні бойових дій на Сході України.

"Протягом 2014 року єпархіями УПЦ в зону Антитерористичної операції було направлено 850 тон гуманітарної допомоги загальною вартістю 12,5 мільйонів гривень. Ще близько 7 000 тон гуманітарної допомоги було роздано мирним громадянам та вимушеним переселенцям. В усіх єпархіях УПЦ триває збір коштів та гуманітарної допомоги. У Київській, Одеській, Бердянській, Харківській та Дніпропетровській єпархіях створено центри гуманітарної допомоги", - йдеться у документі.

Також повідомляєтья про організацію та допомогу вивозу людей із зони бойових дій.

"З Донецької та Луганської областей було вивезено понад 500 осіб. У Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях за сприяння УПЦ було розселено більше 1 270 вимушених переселенців. У Київській та Миколаївській областях, а також в Одесі, Дніпропетровську та Харкові для переселенців створено Центри соціальної адаптації. У Києві, Дніпропетровську, Одесі та Запоріжжі клірики та миряни УПЦ взяли активну участь у ремонті, переобладнанні та оснащенні клінічних лікарень та госпіталів, де перебувають на лікуванні поранені українські військові", - констатують в УПЦ.

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"Хочемо завірити Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, що і надалі будемо робити все можливе для подолання важкої кризи, в якій опинилася наша Батьківщина. Сьогодні в усіх храмах Української Православної Церкви за кожною Божественною літургією підносяться молитви за мир в Україні", - говориться у зверненні до Президента України.