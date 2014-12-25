У Ватикані відбувається нічна Різдвяна літургія: онлайн-трансляція
00:13, 25 грудня 2014Суспільство
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Сьогодні християни західногообряду святкують Різдво Христове. Різдвяне богослужіння відбувається у Базиліці Святого Петра – найбільшмому християнському храмі у світі
REUTERS
Нічна Різдвяна Літургія відбувається під проводом Папи Римського Франциска, передає ТСН.
За месою спостерігає 1 млрд 200 млн вірян з усього світу за допомогою онлайн-трансляції.
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