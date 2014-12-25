В Одесі знайшли мертвим придністровця, підозрюваного в причетності до серії вибухів (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб, причетних до здійснення ряду вибухів на території Одеси, співробітники міліції вийшли на слід 55-річного жителя Придністров'я.

«Тому в місцях вірогідного перебування підозрюваного оперативники влаштували засідки. Проте безпосередньо поспілкуватися з ним оперативникам не вдалося у зв'язку з тим, що 24 грудня близько 5.00 його бездиханне тіло з різними травмами було знайдено на узбіччі автодороги «Одеса-Кучургани». Згідно з висновком експерта, вказані травми характерні для дорожньо-транспортної події», - розповіли у відділі.

У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ДТП, першочерговими слідчими заходами було проведено обшук за місцем проживання потерпілого в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, де він тимчасового орендував житло. В ході огляду житлового будинку працівниками міліції виявлено і вилучено арсенал вибухівки і боєприпасів: 120 бронебійно-трасуючих набоїв калібру 7,62 мм, 27 пістолетних набоїв калібру 9 мм, 3 саморобних вибухових пристрої з вогневим способом приведення в дію, кожний з яких складався з трьох тротилових шашок. Крім того - запальні трубки з вогнепровідним шнуром до кожного вибухового пристрою, 1 тротилову шашку «Тип 400», по 4 гранати РГД і Ф-1 з запалами, електродетонатор, елементи для приладу безшумної стрільби.

Читайте такожВибух на залізничних коліях в Одесі класифікований як терактЗа попередніми даними, встановлено імовірний збіг вилученого в будинку саморобного елемента датчика цілі до механізму із знайденими фрагментами, вилученими під час огляду місця події на перегоні Одеса-Застава1.

Слідство продовжується. Перевіряється причетність загиблого до вчинення інших терористичних актів на території Одеси.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня в Одесі було підірвано залізничну колію під час проходження вантажного потягу в районі станції «Застава-1». Вантажний потяг, у складі якого 52 вагони, завантажених вугіллям, рухався в пункт призначення на ст. Ізмаїл. У результаті вибуху було пошкоджено шпалу і рейку. Подію кваліфіковано як терористичний акт.

Це не перший вибух в Одесі. Так, 23 грудня в центрі Одеси висадили в повітря автомобіль, що стояв біля офісу Ради громадської безпеки.

Вночі 10 грудня в Одесі невідомі висадили в повітря офіс руху «Волонтерська сотня», розташований в приміщенні бізнес-центру.

Близько опівночі 2 грудня в центрі Одеси вночі невідомі висадили в повітря магазин «Патріот», що спеціалізується на продажі української символіки.

У Малинівському районі Одеси в ніч на вівторок, 14 жовтня, невідомі зловмисники висадили в повітря офіс партії ВО «Батьківщина».

29 вересня невідомі особи вибухом пошкодили одну із залізничних стрілок на колії станції Одеса-Пересип Одеської залізниці.