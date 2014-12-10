Голова Одеської ОДА запропонував нове приміщення постраждалим від теракту волонтерам
Голова Одеської обласної адміністрації Ігор Палиця запропонував постраждалому від вибуху руху «Волонтерська сотня» нове приміщення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила керівник руху Далія Северин.
«Відгукнувся губернатор – запропонував кілька приміщень. Скоро переїдемо. Буде подвійна охорона, щоб могли продовжувати допомагати нашим «воїнам світла, воїнам добра» - нашим військовим», - сказала Северин. Вона сказала, що, ймовірно, в новому приміщенні вони об'єднаються з кількома іншими волонтерськими організаціями.
За словами Северин, в її русі – більш як 400 чоловік, із яких 90%, - дівчата-підлітки, жінки, пенсіонерки. У зв'язку з цим, волонтер висловила подив і обурення поведінкою невідомих. Вона відзначила, що рух, незважаючи на те, що сталося, й надалі допомагатиме військовим.
В результаті вибуху, за словами волонтерки, знищено близько 1/5 готових до відправлення коробок із подарунками для бійців трьох батальйонів і 28-ї окремої механізованої бригади. Зараз волонтерам необхідно швидко зібрати приблизно 25 тис. грн, щоб придбати подарунки і гідно привітати солдатів із Новим роком.
За її словами, «Волонтерська сотня» надає гуманітарну підтримку більш як 20 українським військовим підрозділам.
Читайте такожВ Одесі прогримів потужний вибух в офісі волонтерів (фото, відео) Северин відзначила, що камери зовнішнього спостереження зафіксували, як вночі до офісу волонтерів, розташованого в бізнес-центрі «Адміральський», підійшла жінка, залишила пакет і пішла, а за 20 хвилин стався вибух.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні вночі невідомі підірвали офіс руху «Волонтерська сотня», розташований у приміщенні бізнес-центру.
За фактом вибуху відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали направлені за підслідністю в Управління Служби безпеки України в Одеській області.
За даними ГУ МВС в Одеській області, постраждалих в результаті вибуху немає.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, «потужність закладеного вибухового пристрою дорівнювала приблизно 1 кг у тротиловому еквіваленті. Практично знищено приміщення, орендоване волонтерською організацією, яка займалася допомогою для воїнів АТО».