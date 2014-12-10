Голова Одеської ОДА запропонував нове приміщення постраждалим від теракту волонтерам

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила керівник руху Далія Северин.

«Відгукнувся губернатор – запропонував кілька приміщень. Скоро переїдемо. Буде подвійна охорона, щоб могли продовжувати допомагати нашим «воїнам світла, воїнам добра» - нашим військовим», - сказала Северин. Вона сказала, що, ймовірно, в новому приміщенні вони об'єднаються з кількома іншими волонтерськими організаціями.

За словами Северин, в її русі – більш як 400 чоловік, із яких 90%, - дівчата-підлітки, жінки, пенсіонерки. У зв'язку з цим, волонтер висловила подив і обурення поведінкою невідомих. Вона відзначила, що рух, незважаючи на те, що сталося, й надалі допомагатиме військовим.

В результаті вибуху, за словами волонтерки, знищено близько 1/5 готових до відправлення коробок із подарунками для бійців трьох батальйонів і 28-ї окремої механізованої бригади. Зараз волонтерам необхідно швидко зібрати приблизно 25 тис. грн, щоб придбати подарунки і гідно привітати солдатів із Новим роком.

За її словами, «Волонтерська сотня» надає гуманітарну підтримку більш як 20 українським військовим підрозділам.

Читайте такожВ Одесі прогримів потужний вибух в офісі волонтерів (фото, відео) Северин відзначила, що камери зовнішнього спостереження зафіксували, як вночі до офісу волонтерів, розташованого в бізнес-центрі «Адміральський», підійшла жінка, залишила пакет і пішла, а за 20 хвилин стався вибух.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні вночі невідомі підірвали офіс руху «Волонтерська сотня», розташований у приміщенні бізнес-центру.

За фактом вибуху відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали направлені за підслідністю в Управління Служби безпеки України в Одеській області.

За даними ГУ МВС в Одеській області, постраждалих в результаті вибуху немає.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, «потужність закладеного вибухового пристрою дорівнювала приблизно 1 кг у тротиловому еквіваленті. Практично знищено приміщення, орендоване волонтерською організацією, яка займалася допомогою для воїнів АТО».