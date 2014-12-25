Одному з лідерів угорської партії "Йоббік" заборонили в'їзд в Україну

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на партійне видання alfahir.hu. Іштван Саваї сказав, що рішення української влади не має жодних підстав і виправдання. Адже це стосується його особистого життя, оскільки його дружина із Закарпаття, є місцевою угоркою і громадянкою України.

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Подібна доля спіткала й іншого представника "Йоббік" - Лоранта Гегедюша. Останній дізнався про це тільки на кордоні. Однак жодних пояснень з цього приводу політик не отримав.

До цього кільком членам партії, в тому числі Іштвану Саваї, був заборонений в'їзд до Румунії терміном на рік.

Нагадаємо, Іштван Саваї неодноразово підкреслював, що мета партії "Йоббік" - це створення русинсько-угорської автономії на території Закарпаття.