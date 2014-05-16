ЗМІ: Угорський "Йоббік", який підтримав анексію Криму, звинуватили у шпигунстві для Москви

Про це повідомляє Euronews.

Прокуратура країни звернулася до Європарламенту з проханням позбавити імунітету депутата Белу Ковача, третього в списку партії на європейських виборах. Сам політик вважає, що скандал затіяли з метою кинути тінь на партію напередодні голосування і всі звинувачення називає наклепом.

“Я ніколи не працював ні в яких секретних службах, ні в угорських, ні в іноземних. Ніколи з ними не співпрацював, і вони ніколи до мене з такими проханнями не зверталися", - заявив Ковач.

За даними угорської преси, депутат Ковач занадто часто зустрічався з російськими дипломатами, раз на місяць літав до Москви і погодився бути спостерігачем на невизнаному псевдореферендумі в Криму.

Читайте такожАнексію Криму підтримали європейські неонацисти і комуністи (документ)“Генеральна прокуратура розслідує серйозний злочин, але подробиці не можуть бути оприлюднені. Саме тому я не можу сказати, в чому полягає злочин. Можу тільки повідомити, що закон передбачає за такі вчинки позбавлення волі на термін від 2 до 8 років", - сказав Гіза Фазекаш, представник прокуратури Угорщини.

В канцелярії спікера Європарламенту Мартіна Шульца підтвердили факт отримання запиту угорських властей про позбавлення Ковача депутатського імунітету.

Нагадаємо, на початку квітня на сесії ПАРЄ, присвяченій агресії Росії проти України, делегат від Угорщини, який представляв "Йоббік", підтримав анексію Криму Росією, назвав Україну "штучним утворенням" і висунув претензії на Закарпаття.