У Львові виділили землю під будівництво житла для учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття цього рішення сьогодні під час позачергової сесії Львівської міської ради проголосували 62 депутати.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що земельну ділянку площею 0,6 га для будівництва житла для учасників АТО виділили у місті Львові на вулиці Під Голоском, 62.

„Земля орієнтовно може бути виділена остаточно десь за два місяці. Після того буде процес проектування будинків. Я думаю, що у стислі терміни будівництво може початися за півроку», - пояснив начальник управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Львівської міської ради Сергій Коровайник.

Читайте такожКиїврада виділила близько 11 га землі в Биківні для киян-учасників АТО«Ми проголосували ухвалу про виділення земельної ділянки для будівництва житла для наших вояків, які сьогодні воюють на сході. Багато хто говорить про підтримку, а ми у Львові робимо це реально”, - заявив Садовий.

Він також зазначив: "Щодо Героїв, які загинули на Майдані, то члени сімей, які лишилися без годувальників, отримають чотири помешкання. Ще чотири сім’ї хлопців, які загинули на сході, отримають квартири. Це вже моя проблема, як я це зроблю, але вони їх отримають".

Довідка УНІАН. Станом на 25 грудня, на квартирний облік поставлено 105 учасників антитерористичної операції та 10 сімей загиблих учасників АТО.