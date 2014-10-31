Садовий заявив, що відмовився від високих посад і залишиться мером Львова (відео)

Міський голова Львова і лідер об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий записав відеозвернення, в якому наголосив, що відмовився від високих посад у столиці і залишиться мером.

Садовий розповів про зустріч із президентом Петром Порошенком і прем'єром Арсенієм Яценюком.

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"Говорили про формат майбутньої коаліції. Наші амбіції дуже прості – повинна бути єдність усіх політичних сил: і "Блоку Петра Порошенка", і "Народного фронту". "Самопоміч" буде для цього робити все можливе і неможливе. Нам важливо, аби був професійний уряд. Щоб ми відмовилися від квотного принципу, а брали в уряд виключно професіоналів. Я отримав різні пропозиції, але я працюю міським головою Львова і для мене це є дуже важливо, тому що моя каденція завершується тільки в наступному році", - сказав політик.