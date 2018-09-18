В УПЦ МП лякають закликом вірян до "громадянської непокори" у випадку вимоги змінити назву

Подібні ініціативи там вважають антицерковними.

В УПЦ МП назвали антицерковною і антизаконною зміну назви церкви після отримання Україною Томосу про автокефалію.

Про це заявив керівник справами Української православної церкви Московського патріархату митрополит Антоній в інтерв’ю РБК-Україна.

"Парафіянами нашої церкви є українці, громадяни України, і їхня церква має носити назву Українська православна церква", - сказав він.

На його думку, інші варіанти "штучно" зроблять мільйони громадян "чужими у власній країні".

Читайте такожФіларет розповів про ймовірність силового протистояння після отримання автокефалії

Митрополит додав, що церква буде боротися з такими змінами "всіма законними методами". Він наголосив, що існує документ "Основи соціальної концепції УПЦ", згідно з яким, в "дуже складних ситуаціях" "церква може звернутися до своїх чад із закликом до мирної громадянської непокори".

За його словами, це крайній захід, але він зафіксований у соціальній концепції, затвердженій собором архієреїв.

Митрополит Антоній також вважає, що надання українській церкві Томосу про автокефалію та початок створення єдиної церкви в Україні може призвести до масштабного "розколу українського суспільства" і всього православного світу.