В УПЦ МП заявили про неминучість розколу в суспільстві після томосу і заговорили про заклик до непокори

Там вважають, що створення помісної церкви в Україні призведе до розколу суспільства і додали, що на цей випадок у них в концепції передбачена можливість звернення до вірян з закликом до громадської непокори.

Надання українській церкві Томосу про автокефалію та початок створення єдиної помісної церкви в Україні може призвести до масштабного "розколу українського суспільства".

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Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив керівник справами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Антоній. "Ці дії можуть привести до розколу українського суспільства, і на найближчі роки, або на століття треба буде відкинути думки про єдину церкву - саме це нас зараз хвилює найбільше. Існування двох церковних юрисдикцій розріже тіло нашого суспільства дуже глибоко, і я не уявляю, як потім його зцілювати. Звичайно, це призведе і до розколу в усьому православному світі", - розповів священик.

Він також зазначив, що від "єресі та розколу ніхто не застрахований", якщо не жити соборно. "У церковній історії бували випадки, коли великі патріархи ставали єресіархами і розкольниками. Церква живе своєю повнотою. Єпископат діє не так, як хоче сам, або має від когось завдання, а відчуваючи, чим живуть люди. Люди для нас не електорат, як у політиків, у нас - народ Божий", - підкреслив митрополит Антоній.

Крім цього в УПЦ МП назвали антизаконним і неправильним, якщо Верховна Рада ухвалить закон, за яким УПЦ МП повинна змінити свою назву. "Парафіянами нашої церкви є українці, громадяни України, і їхня церква повинна носити назву Українська православна церква. Не треба штучно робити мільйони власних громадян чужими у власній країні. Це до добра не приведе", - сказав Антоній.

Він підкреслив, що для відстоювання назви будуть використовуватися всі законні методи. "У нас є документ, який називається "Основи соціальної концепції УПЦ", згідно з яким, в дуже складних ситуаціях - я процитую: "Церква може звернутися до своїх чад із закликом до мирного громадянської непокори". Це крайній захід, але він зафіксований в нашій соціальній концепції, затвердженій собором архієреїв", - зазначив Антоній.

Також Антоній заявив, що УПЦ МП не визнає помісної української церкви, так як не визнають її ще декілька помісних церков.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет заявив, що після надання Україні томосу про автокефалію не виключені провокації з боку Росії, але для української церкви важливо провести все мирно і без насильства. "Протистояння хоче Москва, вона його придумує навіть там, де його не існує. Тому не виключено, що будуть провокації щодо Собору. Але наша мета - провести все мирно, вільно, без насильства. Для нас це принципова позиція, тому що нам важливо зберегти державу. Розбрат в церкві - розбрат в державі. А ми хочемо об'єднувати українське суспільство ", - зазначив Філарет. Він підкреслив, що якщо якийсь прихід не захоче переходити в єдину церкву, то змушувати його ніхто не буде.