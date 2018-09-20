У фігуранта "справи Веджіє Кашка" Дегерменджи погіршилося самопочуття - адвокат

У нього почалося сезонне загострення бронхіальної астми.

Кримський татарин Бекір Дегеременжи, фігурант "справи Веджіє Кашка", повідомив про погіршення стану здоров'я.

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Про це "Крим.Реалії" розповів його адвокат Едем Семедляєв після того, як відвідав підзахисного в СІЗО. "Я побачив, що він постійно користується інгаляторами, запитав, чи гірше себе почуває. Відповів, що почалося сезонне загострення хвороби (бронхіальна астма)", - повідомив адвокат.

Він зазначив, що 19 вересня слідчий оголосив про закінчення попереднього слідства у кримінальній справі - у зв'язку з цим Дегерменджи висунули остаточне звинувачення і ще раз допитали.

"Далі ми починаємо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Скільки це триватиме, поки сказати не можу", - сказав Семедляєв.

11 вересня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на два місяці арешт чотирьом фігурантам "справи Веджіє Кашка" - Асан Чапух, Казім Аметов, Бекір Дегерменджи і Руслан Трубач залишаться в СІЗО до 15 листопада.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.