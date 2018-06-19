Суд у Криму засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних строків

Усі запобіжні заходи залишені в силі до набуття вироком чинності.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних строків.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі засудили до 4 років 6 місяців умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемирова до 4 років умовно, Ескендера Емірвалієва до 3 років 6 місяців умовно з випробувальним строком 3 роки кожному.

Усі запобіжні заходи залишені в силі до набуття вироком чинності.

Читайте такожУ Криму відмовилася завести справу за фактом загибелі Веджіє Кашка

Російська прокуратура просила 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком на три роки Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову, а Ескендеру Кантемирову, Арсену Юнусову і Ескендеру Емірвалієву - по 3 з половиною року позбавлення волі умовно з випробувальним строком на два роки.

Довідка. 26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. У числі перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз очолює російський окупаційний уряд Криму.

У січні 2015 року кримське управління Слідкому Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих опинилися прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві, виокремивши в окремий процес головного підозрюваного - Ахтема Чийгоза, який на той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не слугуватимуть доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 року умовно, а Ескендера Небієва до двох років, також умовного строку.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов'язані з анексією півострова Росією.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.