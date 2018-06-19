Суд у Криму засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних строків
Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних строків.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Зазначається, що Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі засудили до 4 років 6 місяців умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемирова до 4 років умовно, Ескендера Емірвалієва до 3 років 6 місяців умовно з випробувальним строком 3 роки кожному.
Усі запобіжні заходи залишені в силі до набуття вироком чинності.
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Російська прокуратура просила 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком на три роки Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову, а Ескендеру Кантемирову, Арсену Юнусову і Ескендеру Емірвалієву - по 3 з половиною року позбавлення волі умовно з випробувальним строком на два роки.
Довідка. 26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. У числі перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз очолює російський окупаційний уряд Криму.
У січні 2015 року кримське управління Слідкому Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.
Серед затриманих опинилися прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.
Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві, виокремивши в окремий процес головного підозрюваного - Ахтема Чийгоза, який на той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.
З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не слугуватимуть доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 року умовно, а Ескендера Небієва до двох років, також умовного строку.
11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов'язані з анексією півострова Росією.
25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.