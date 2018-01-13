Окупанти в Криму на 2 місяці продовжили арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка"

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя залишив під вартою ще на два місяці фігурантів «справи Веджіє Кашка», захисники це рішення оскаржуватимуть у вищих інстанціях.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в Київському районному суді м. Сімферополя відбулося судове засідання про продовження запобіжного заходу для чотирьох фігурантів «справи Веджіє Кашка». Засідання проходило в закритому режимі. Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Казіма Аметова і Руслана Трубача залишено під вартою ще на два місяці», - йдеться у повідомленні з посиланням на активіста Мусафіра Замана.

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Також наголошується, що інформацію про це підтвердили й адвокати активістів.

«Засідання проходило в закритому режимі під виглядом того, що слідчі турбуються про безпеку слухачів. Адвокати заявили, що рішення про закриття судового засідання мають намір оскаржувати окремо», - зазначили правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2017 року у тимчасово окупованому Криму після обшуків були затримані кілька кримських татар, серед яких Дегерменджі. Всіх їх звинувачують у нібито вимаганні у громадянина Туреччини. Затриманих заарештовано на два місяці.

Після затримання російськими силовиками кримських татар у центрі Сімферополя, на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка.