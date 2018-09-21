"Через одну дурепу робив боляче всім іншим": чоловік солістки "Время и Стекло" розповів про жорстоке поводження з дівчатами

Співак згадав про свою юність і стосунки з дівчатами.

Екс-соліст групи "Д. О. фільми" і чоловік Надії Дорофєєвої Володимир Дантес став гостем програми "Слава+" на YouTube, де розповів про те, які відносини у нього були з дівчатами до одруження на солістці "Час і Скло".

Обговорення теми відносин почалося тоді, коли ведучий поцікавився у Володимира, в якому віці той позбувся невинності.

Читайте також"Оце лапи": Ані Лорак у дивному взутті розкритикували в Instagram

"У 20 років. Я чомусь так серйозно до цього ставився, типу перший раз повинен бути так з любові, щоб запам'ятати надовго. У 17-18 років ми робили з друзями "клуб з пік-апу". Мені взагалі подобалося "закадрити" дівчину і потім кинути її. Насправді це все психологічне. Один раз я сказав одній дівчинці, що я її люблю, а вона сказала, що мовляв "я тебе ніколи не любила" і це мені тоді так вдарило по моєму юнацькому мозку, що я вирішив, що всіх дівчаток треба карати. Я буквально доводив все до того моменту, коли повинен був бути секс і потім кидав їх, робив їм боляче. Чому- через одну дурепу, я робив боляче всім іншим", – розговорився Дантес.

Зараз Володимир у шлюбі зі співачкою Надею Дорофєєвою, весілля з якою відбулася у 2015 році в Києві.