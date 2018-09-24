У столичному парку «Сирецький» невідомі викопали нововисаджені туї (фото)

Згодом стало відомо, що завдяки зусиллям комунальників викрадені туї було знайдено – їх заховали та не встигли вивезти.

У парку «Сирецький» в Києві невідомі викрали туї, які висадили працівники районного зеленбуду.

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Про це повідомляється у Facebook «Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району».

Як уточнили в КО «Київзеленбуд», працівники КП УЗН Шевченківського району висадили дерева минулого тижня. У вихідні їх вже на було - туї викопали за одну ніч.

Згодом стало відомо, що завдяки зусиллям комунальників викрадені туї було знайдено – їх заховали та не встигли вивезти.

В той же час, в "Київзеленбуді" повідомляють, що загалом з початку року було викрадено 1045 кущів, 1078 квітів, знищено 41 дерево та 273 кущі.

Раніше повідомлялось, що у киянки Марини Каплан серед білого дня поцупили улюбленого мопса Каспера.