Киянка розшукує мопса, якого поцупили серед білого дня (відео)

Жінка обіцяє винагороду за повернення свого улюбленця Каспера.

У киянки Марини Каплан серед білого дня поцупили улюбленого мопса Каспера. Дівчина переконана, що пес не загубився, а його викрали жінки, які в цей день відпочивали на пляжі в столичному парку Дружби народів.

Як повідомляє ТСН, 7-річного домашнього улюбленця жінка часто брала із собою на роботу – в кафе для вейк-серферів на Дніпрі. Той день не став винятком. "Я була тут, у себе на роботі. Хвилин 15 я була зайнята", - розповіла Марина про зникнення собаки по обіді. Є свідки, котрі бачили, як саме на цьому пляжі компанія з трьох жінок напідпитку покликала собаку, після чого пес зник.

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Марина пояснює, що на собаці був адресний нашийник із контактами на випадок, якщо пес загубиться. Та навіть цей факт не зупинив незнайомок. "Хлопці сказали, що вони тримали його за ошийник. Вони підійшли, сказали, чий це собака, бо собака доглянутий. Вони – так, зараз повернемо господарям", - каже жінка.

Відтоді, як зник собака, Марина всюди розвісила оголошення, звернулася до поліції та написала десятки постів у соцмережах. Тому, хто знайде друга, вона обіцяє винагороду.

Як повідомляв УНІАН, раніше викраденого в новорічну ніч собаку повернули власнику.