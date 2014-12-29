На звільнених територіях Донбасу знешкоджено майже 32 тисячі боєприпасів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, знешкоджено артилерійських снарядів – 5 тис. 31 од.; мінометних мін – 2 тис. 651; бойових гранат та мін – 2 тис. 730; реактивних боєприпасів – 533; інших вибухонебезпечних предметів – 20 тис. 760 од.

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