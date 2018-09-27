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У Києво-Печерській Лаврі вкрали ікону: ЗМІ показали фото злодія

12:31, 27 вересня 2018
Суспільство
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У розпорядженні "Страни" опинилися фото злодія з камер відеоспостереження / фото Країна

26 вересня з храму, розташованого на території Києво-Печерської Лаври, злодії забрали ікону Георгія Побідоносця. Крадіжка сталася в другій половині дня.

Зникнення ікони помітили служителі й одразу ж звернулися до охорони храмового комплексу, щоб ті переглянули відеозаписи, повідомляє "Страна", посилаючись на джерела в Нацполіції.

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На відео видно молодого чоловіка у темному костюмі, із валізою на коліщатках, який скористався моментом, коли за ним ніхто не спостерігав й потихеньку зняв ікону зі стіни.

Потім злодій упакував її у пакет і незважаючи на те, що в храмовому комплексі було багато священнослужителів і парафіян, зміг непомітно винести викрадене з території Лаври.

Священики викликали поліцію, слідчі порушили справу за ч. 1 ст. 185 КК України - Крадіжка. У поліції є фото церковного злодія, але він поки не затриманий.

За словами церковників, вкрали ікону "Святого Великомученика Георгія Побідоносця" розміром 45х37 см. Її точна вартість достеменно невідома, але ікона старовинна.

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Теги: #крадіжка#Києво-Печерська лавра