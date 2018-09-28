Учасники акції "Ніч на Банковій" з'їздили "в гості до Авакова"

Учасники акції вимагають від Авакова звіту щодо того, як рухаються справи щодо замахів на громадських активістів.

У Києві частина учасників акції "Ніч на Банковій" з'їздили до бази Міністерства внутрішніх справ на вул. Вишгородській, де, за твердженням активістів, проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Протестувальники, серед яких активісти Автомайдану та члени організації "С14", нанесли на паркан навколо будівлі заклики розслідувати напади на активістів та облили його червоною речовиною, схожою на кров", - повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що активістам ніхто не перешкоджав, але й на дзвінок у вхідні двері об’єкту МВС не відповіли.

Учасники акції вимагають від Авакова звіту щодо того, як рухаються справи щодо замахів на громадських активістів.

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"Якщо влада дійсно хоче зупинити це, треба виходити на самий верх – хто це замовляє, тому що напади будуть продовжуватись. На всіх не вистачить охорони, але й терпіти ми цього не будемо. Якщо влада закриє на це очі – що нам тепер, полювати на "ватників"? Вони вбивають нас – нам треба вбивати їх, щоб бодай баланс зберігся? Ну це ненормальна ситуація", – заявив керівник організації "С14" Євген Карась.

Він додав, що міністр внутрішніх справ повинен провести кадрові зміни у керівництві поліції в південно-східних регіонах України.

Під кінець протестувальники запалили фаєри, повторюючи питання "Хто замовив Катю Гандзюк?" та гасла "Аваков не мовчи!", "Мовчання вбиває!", "Луценко, чекай гостей".

Як повідомляв УНІАН раніше, частина учасників акції "Ніч на Банковій" вирушила до бази Міністерства внутрішніх справ на вул. Вишгородській, де, за твердженням активістів, проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Тим часом, акція протесту, що проходила біля Адміністрації президента в Києві, наразі фактично завершена.