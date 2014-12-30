Аеропорти "Бориспіль" і "Одеса" працюють у штатному режимі - Мінінфраструктури
15:25, 30 грудня 2014Суспільство
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Аеропорти «Бориспіль» і «Одеса» працюють у штатному режимі, а в аеропортах Дніпропетровська, Запоріжжя і Херсона продовжуються роботи з очищення злітно-посадочної смуги і перонів.
Після негоди в Одесі аеропорт відновив роботу в штатному режимі / ДСНС
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.
У повідомленні зазначається, що в аеропорті Запоріжжя через обмерзання перону і ризик травматизму пасажирів питання обслуговування повністю не вирішене.
Читайте такожЗі снігових заметів на дорогах у південних областях звільнені майже 3 тисячі машинЯк повідомляв УНІАН, 29 грудня через складні метеоумови аеропорт «Одеса» змінив графік прийому і відправлення літаків.
Також, через складні погодні умови в південних областях України 29 грудня Мінінфраструктури обмежило рух транспорту автодорогами і закрило морські канали.
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