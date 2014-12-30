Аеропорти "Бориспіль" і "Одеса" працюють у штатному режимі - Мінінфраструктури

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні зазначається, що в аеропорті Запоріжжя через обмерзання перону і ризик травматизму пасажирів питання обслуговування повністю не вирішене.

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Також, через складні погодні умови в південних областях України 29 грудня Мінінфраструктури обмежило рух транспорту автодорогами і закрило морські канали.