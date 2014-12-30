Бойовики планують запустити потяг Луганськ-Москва - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

«За повідомленням самозваного керівника Луганської дирекції залізничних перевезень Геннадія Бородіна, так звана «ЛНР» виконала всі підготовчі заходи, необхідні для запуску потяга Луганськ – Москва», - сказав Лисенко.

Читайте такожКазаки звинувачують лідера "ЛНР" у продажу вугілля та гуманітарної допомогиЗа його словами, можливі два маршрути руху. Найбільш імовірний: Луганськ - Лутугіне - Краснодон - Свердловськ - пункт пропуску “Червона Могила” і далі на територію РФ. Менш імовірний варіант: Луганськ - Станично-Луганське - Новосвітлівка - Молодогвардійськ - Краснодон - Свердловськ - пункт пропуску “Червона Могила” і далі на територію РФ.

Таким чином, зазначив Лисенко, терористи планують налагодити пряме залізничне сполучення окупованих територій з Росією через офіційно закриті пункти пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці державного кордону.