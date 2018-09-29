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Арнольд Шварценеггер їде до Києва

21:27, 29 вересня 2018
Суспільство
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Арнольд Шварценеггер / REUTERS

Актор у жовтні відвідає великий бізнес-форум — Olerom Forum One, йдеться на сторінці заходу в Facebook.

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Форум відбудеться в суботу, 13 жовтня, у Палаці спорту.

"Легендарний термінатор вперше в Києві", — сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ксенія Собчак скасувала поїздку до Києва.

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Теги: #шварценеггер