Арнольд Шварценеггер їде до Києва
21:27, 29 вересня 2018Суспільство
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Актор у жовтні відвідає великий бізнес-форум.
Арнольд Шварценеггер / REUTERS
Американський актор, колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер вперше приїде до Києва.
Актор у жовтні відвідає великий бізнес-форум — Olerom Forum One, йдеться на сторінці заходу в Facebook.
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Форум відбудеться в суботу, 13 жовтня, у Палаці спорту.
"Легендарний термінатор вперше в Києві", — сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Ксенія Собчак скасувала поїздку до Києва.
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