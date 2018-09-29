Арнольд Шварценеггер їде до Києва

Актор у жовтні відвідає великий бізнес-форум.

Американський актор, колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер вперше приїде до Києва. Актор у жовтні відвідає великий бізнес-форум — Olerom Forum One, йдеться на сторінці заходу в Facebook. Читайте такожУкраїнська співачка, яка втекла до РФ, вперше показала фото з коханим Форум відбудеться в суботу, 13 жовтня, у Палаці спорту. "Легендарний термінатор вперше в Києві", — сказано в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, Ксенія Собчак скасувала поїздку до Києва.

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