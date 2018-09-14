Ксенія Собчак скасувала поїздку до Києва

Собчак скасувала поїздку через хворобу.

Російський політик Ксенія Собчак не приїде до Києва для виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Про це повідомили організатори форуму, відзначивши, що Собчак скасувала поїздку через хворобу, пишуть "Крим.Реалії".

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Тим не менш, ім'я Ксенії Собчак ще значиться серед спікерів, виступи яких заплановано на другий день пленарних засідань 15-ї «Ялтинської європейської стратегії» на офіційному сайті YES.

Про те, що Собчак не приїде в Київ для участі в YES, також повідомив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Ксенія Собчак поки не робила публічних заяв з приводу скасування свого виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія».

Як повідомляв УНІАН, скандальна російська телеведуча й політик Ксенія Собчак 15 вересня повинна була приїхати в Київ на щорічну Ялтинську конференцію.