этот материал доступен на русском

Ксенія Собчак скасувала поїздку до Києва

17:50, 14 вересня 2018
Політика
2385 0
Ксенія Собчак / REUTERS

Про це повідомили організатори форуму, відзначивши, що Собчак скасувала поїздку через хворобу, пишуть "Крим.Реалії".

Читайте такожВолкер цього тижня відвідає Україну

Тим не менш, ім'я Ксенії Собчак ще значиться серед спікерів, виступи яких заплановано на другий день пленарних засідань 15-ї «Ялтинської європейської стратегії» на офіційному сайті YES.

Про те, що Собчак не приїде в Київ для участі в YES, також повідомив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Ксенія Собчак поки не робила публічних заяв з приводу скасування свого виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія».

Як повідомляв УНІАН, скандальна російська телеведуча й політик Ксенія Собчак 15 вересня повинна була приїхати в Київ на щорічну Ялтинську конференцію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ксенія Собчак