В Україні збільшать кількість призовників на строкову військову службу восени

На військову службу планують призвати майже 18 тисяч осіб. До Збройних сил України надійдуть 9010 призовників.

Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2018 року.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з рішенням уряду, в ході осінньої призовної кампанії на військову службу планують залучити майже 18 тис. осіб. Зокрема, до Збройних сил України надійдуть 9010 призовників, до Державної спецслужби транспорту - 900, до Національної гвардії - 6500, до Державної прикордонної служби - 1550.

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Також повідомляється, що на проведення осіннього призову виділять 65 млн гривень.

Як повідомлялося, осінній призов громадян на строкову військову службу, який розпочнеться у жовтні, збільшено президентом Петром Порошенком на місяць з метою якісного відбору та у зв’язку зі збільшенням кількості призовників для комплектування Національної гвардії і Державної прикордонної служби.