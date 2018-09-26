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В Україні збільшать кількість призовників на строкову військову службу восени

13:35, 26 вересня 2018
Суспільство
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На проведення осіннього призову виділять 65 млн гривень / фото УНІАН

Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2018 року.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з рішенням уряду, в ході осінньої призовної кампанії на військову службу планують залучити майже 18 тис. осіб. Зокрема, до Збройних сил України надійдуть 9010 призовників, до Державної спецслужби транспорту - 900, до Національної гвардії - 6500, до Державної прикордонної служби - 1550.

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Також повідомляється, що на проведення осіннього призову виділять 65 млн гривень.

Як повідомлялося, осінній призов громадян на строкову військову службу, який розпочнеться у жовтні, збільшено президентом Петром Порошенком на місяць з метою якісного відбору та у зв’язку зі збільшенням кількості призовників для комплектування Національної гвардії і Державної прикордонної служби.

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Теги: #армія#призов#осінній призов в Україні