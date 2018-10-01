Володимир Кличко став почесним чемпіоном за версією WBC

Передали Володимиру пояс після узгодження з легендами WBC Ленноксом Льюісом та Евандером Холіфілдом.

Володимир Кличко отримав золотий пояс почесного чемпіона WBC. Вручили Володимиру трофей президент Всесвітньої боксерської ради (WBC ) Маурісіо Сулейман та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.

Відбулося це під час церемонії відкриття 56-го конгресу WBC у Києві. Передали Володимиру пояс після узгодження з легендами WBC Ленноксом Льюісом та Евандером Холіфілдом.

«Вони всі - легенди. І, як і я, були чемпіонами WBC. Ви розумієте, чому у Володимира не було цього пояса? Бо колись ми пообіцяли своїм батькам і один одному ніколи не битися у рингу. А за цей пояс нам би довелося проводити поєдинок, - сказав Віталій Кличко. - Але, переконаний, мій брат має всі права і гідний мати цей пояс», - заявив Віталій Кличко.

Погодився з ним і Леннокс Льюіс.

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«Коли я виходив на бій зі старшим Кличком, я знав що він - не «жувачка», яку пережуєш. Я знав, що це - великий боксер. Велика людина. Дуже жаль, що я не боксував з Володимиром. Він - великий боксер», - підкреслив Леннокс Льюіс.

Нагадаємо, у Києві розпочав свою роботу 56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників конгресу зі 166 країн світу.