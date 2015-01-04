Бойовики «ДНР» знову ввели комендантську годину в Донецьку

Про це повідомив так званий «представник Міноборони ДНР», передає ТАСС.

"З сьогоднішнього дня в Донецьку знову діє комендантська година. Люди вже знають як вести себе в комендантську годину. Їм не варто з'являтися ввечері на вулиці в нетверезому вигляді. Під час непередбачених ситуацій у них завжди має бути при собі паспорт. Всі легальні та напівлегальні розважальні заклади після 22:00 повинні бути закриті. Військова поліція працює в штатному режимі", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що представники незаконних збройних формувань планували скасувати "комендантську годину" у Донецьку з вечора 31 грудня до ранку 3 січня.