У Ватикані стартувала реформа церкви - Папа Римський змінив 20 кардиналів
18:26, 04 січня 2015Суспільство
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Папа Франциск прагне реформувати церкву, яка загрузла в боротьбі за владу, а також зробити її більш мультикультурною.
REUTERS
Папа Римський Франциск призначив 20 нових кардиналів у рамках оголошеної реформи керівництва католицької церкви - Римської курії (головний адміністративний орган Святого Престолу і Ватикану і один з основних в Католицькій церкві - ред.). Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на BBC.
За словами Франциска, нові призначення відображають різноманітність і терпимість, до яких прагне церква, так як 20 представників походять з 14 країн, у числі яких служителі Ефіопії, Таїланду і Тонга.
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При цьому 15 з новопризначених кардиналів зможуть безпосередньо брати участь у виборі нового Папи, оскільки молодше 80 років.
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