У Ватикані стартувала реформа церкви - Папа Римський змінив 20 кардиналів

Папа Римський Франциск призначив 20 нових кардиналів у рамках оголошеної реформи керівництва католицької церкви - Римської курії (головний адміністративний орган Святого Престолу і Ватикану і один з основних в Католицькій церкві - ред.). Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на BBC.

За словами Франциска, нові призначення відображають різноманітність і терпимість, до яких прагне церква, так як 20 представників походять з 14 країн, у числі яких служителі Ефіопії, Таїланду і Тонга.

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При цьому 15 з новопризначених кардиналів зможуть безпосередньо брати участь у виборі нового Папи, оскільки молодше 80 років.