«Атоменергомаш» планує розширити випуск устаткування для АЕС

Відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом» - «Атоменергомаш» планує розширити номенклатуру випуску комплектуючих і устаткування для АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАЕК «Енергоатом», про це повідомив генеральний директор «Атоменергомаш» Григорій ГОРОДНЕР на засіданні балансової комісії 11-12 березня.

За його словами, «Атоменергомаш» розробив кілька інвестиційних проектів, які передбачають розширення номенклатури і обсягів виробництва продукції, необхідних при експлуатації АЕС і реконструкції діючих енергоблоків. Підприємство має намір реалізувати ці інвестиційні проекти в 2008-2010 рр.

Зокрема, «Атоменергомаш» планує розширити номенклатуру і обсяги випуску елементів трубопроводів; створення і розширення контейнерного парку для зберігання твердих і рідких радіоактивних відходів; розвиток виробництва з агрегатно-відновлювального ремонту теплообмінного устаткування; організацію виробництва залізобетонних виробів і конструкцій для нового будівництва АЕС.

Виробництво елементів трубопроводів з урахуванням енергоблоків, які будуватимуться, дозволить зменшити витрати на закупівлю аналогічної продукції у інших виробників, продовжити ресурс і підвищити техніко-економічні характеристики устаткування, забезпечити виготовлення теплообмінного устаткування для енергоблоків, що будуються.

Крім того, воно забезпечить потреби атомних електростанцій в потужностях для переробки і в контейнерах для зберігання високоактивних радіоактивних відходів на найближчі 30 років.

У свою чергу, президент НАЕК «Енергоатом» Юрій КОВРИЖКІН підтримав пропозицію підприємства і розпорядився розглянути можливість включення проектів «Атоменергомашу» до середньострокової інвестпрограми компанії та визначити джерела їх фінансування на 2009-2010 рр.

При розробці програм «Атоменергомаш» врахував плани розвитку атомної енергетики відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Довідка УНІАН. ВП "Атоменергомаш" створене на базі трьох підприємств: заводу нестандартного устаткування і трубопроводів, заводу спеціальних конструкцій і ремонтно-механічного заводу.

Підприємство виробляє сертифіковану продукцію енергетичного машинобудування для всіх українських АЕС і проводить агрегатно-відновні ремонти теплообмінного устаткування.

Це єдине в Україні підприємство, яке виготовляє елементи трубопроводів і нестандартне устаткування для об`єктів енергетики.