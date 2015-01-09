У Криму замерзло Сімферопольське водосховище (фото)

Як повідомляє Крим.Реалії, в четвер 8 січня поверхню водосховища скувало льодом.

Сімферопольське водосховище – одна з найбільших штучних водойм у Криму, створене у 1954 році. Довжина водосховища 4,6 кілометра, ширина – 0,9, найбільша глибина – 38 метрів. Водосховище постачає воду до Сімферополя і деякі населені пункти району.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖСильні морози залишили без електрики близько 135 тисяч сімей Канади

У ніч з 7 на 8 січня температура повітря у Криму наблизилася до рекордного мінімуму – у Сімферополі стовпчик термометра опустився до мінус 23 градусів.

За повідомленнями Регіонального центру з гідрометеорології по Республіці Крим, подібне зниження температури в Сімферополі 7 січня було зафіксовано 80 років тому, в 1935 році, і склало 23,3 градуси морозу.