"Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти": керченський стрілок розповідав одногрупнику про свої плани
21:33, 17 жовтня 2018Суспільство
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За словами одногрупника, стрілок також висловлював своє захоплення маніяками і тим, як вони вбивали.
Росляков розповідав про своїх бажання / фото Mash
Одногрупник керченського стрілка Владислава Рослякова розповів про одну з розмов із ним, в якій він говорив про свою ненависть і бажання перестріляти всіх, хто навчається в коледжі.
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Відповідний аудіозапис опубліковано в Telegram-каналі Mash.
"Ненавиджу, все за*бало. Цих людей ненавиджу, які в політесі навчаються. Було б непогано всіх перестріляти і самому випілитись", – говорив Росляков.
За словами одногрупника, стрілок також висловлював своє захоплення маніяками і тим, як вони вбивали.
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