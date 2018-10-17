"Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти": керченський стрілок розповідав одногрупнику про свої плани

За словами одногрупника, стрілок також висловлював своє захоплення маніяками і тим, як вони вбивали.

Одногрупник керченського стрілка Владислава Рослякова розповів про одну з розмов із ним, в якій він говорив про свою ненависть і бажання перестріляти всіх, хто навчається в коледжі.

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Відповідний аудіозапис опубліковано в Telegram-каналі Mash.

"Ненавиджу, все за*бало. Цих людей ненавиджу, які в політесі навчаються. Було б непогано всіх перестріляти і самому випілитись", – говорив Росляков.

За словами одногрупника, стрілок також висловлював своє захоплення маніяками і тим, як вони вбивали.

Увага! Запис містить ненормативну лексику!