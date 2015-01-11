У Запоріжжі невідомі спалили автомобіль Самооборони
02:24, 11 січня 2015Суспільство
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Це помста Самообороні Запоріжжя за її роботу, вважає голова обласної організації Сергій Тіунов.
Правоохоронці з'ясовують обставини підпалу / РБК-Україна
У Запоріжжі 10 січня близько 20.30 невідомі підпалили машину організації Самооборона Запоріжжя.
Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.
"Я вважаю, що це помста Самообороні за її роботу. Судячи з того, що згоріло лобове скло й капот, імовірно, якусь горючу суміш вилили на передню частину машини і підпалили. У машині знаходилися лише особисті речі водія", - заявив на місці події голова Самооборони Запоріжжя Сергій Тіунов.
Читайте такожУ Запоріжжі затримали бойовика, який готував терактиТакож на місці злочину працюють співробітники правоохоронних органів, намагаючись з'ясувати обставини підпалу.
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