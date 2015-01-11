У Запоріжжі невідомі спалили автомобіль Самооборони

У Запоріжжі 10 січня близько 20.30 невідомі підпалили машину організації Самооборона Запоріжжя.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.

"Я вважаю, що це помста Самообороні за її роботу. Судячи з того, що згоріло лобове скло й капот, імовірно, якусь горючу суміш вилили на передню частину машини і підпалили. У машині знаходилися лише особисті речі водія", - заявив на місці події голова Самооборони Запоріжжя Сергій Тіунов.

Читайте такожУ Запоріжжі затримали бойовика, який готував терактиТакож на місці злочину працюють співробітники правоохоронних органів, намагаючись з'ясувати обставини підпалу.