В Одесі активісти перекрили трасу - протестують проти забудови пляжів

Учасники акції протестували проти виділення під забудову пляжів в Затоці.

Сьогодні в передмісті Одеси активісти перекривали Київську трасу, протестуючи проти виділення під забудову пляжів в Затоці.

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Як передає кореспондент УНІАН, більше години десятки активістів і місцевих мешканців перекривали Київську трасу в районі автозаправного комплексу SOCAR.

Учасники акції з великими плакатами "Не дамо вкрасти пляжі Затоки!", "Зупинимо дерибан Затоки", "Збережемо пляжі Затоки дітям!", "Під загрозою 45 гектарів земель громади" та іншими безперервно ходили по пішохідному переходу.

Вони також періодично скандували "Поверніть пляжі народу!". Активісти також використовували гучномовець, щоб привернути увагу оточуючих до проблеми.

Основна вимога людей – скасування рішення сесії селищної ради про виділення прибережної зони під забудову.

На місце подій прибули поліцейські, які намагалися здійснити відведення транспорту, щоб уникнути сутичок між учасниками акції та водіями. Тим не менш, конфлікти періодично відбувалися.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Facebook з'явилися повідомлення про перекриття в Одеській області залізничних шляхів і заклики до людей приєднатися до протестуючих проти виділення селищною радою курортного селища Затока під забудову земельних ділянок на узбережжі.

Зокрема, учасники акції, серед яких відомі громадські діячі, заявили, що 13 жовтня в Білгород-Дністровському районі мають намір блокувати рух поїздів за напрямом Білгород-Дністровський - Одеса на станції Кароліно-Бугаз з усіх регіонів України.

"Враховуючи мовчазну згоду Одеської обласної адміністрації, прокуратури Одеської області і поліції, жителі Затоки, Кароліно-Бугазу, Одеси та члени кооперативів станцій Бугаз, Морська, Лиманська, Кароліно-Бугаз, Нагірна, Студентська змушені вжити екстраординарних заходів щодо перекриття залізниці", - сказано в заяві активістів.

Зазначається, що в 2018 році пляжі Затоки стали місцем відпочинку 4,5 мільйона жителів України, Молдови, Білорусі, і при цьому чиновники, не фінансуючи десятиліттями розвиток курортної зони та її інфраструктури, сьогодні намагаються відібрати у громадян прибережну зону, яка є природним пляжем. Робиться це, як стверджують заявники, в порушення законів України, переслідуючи інтереси групи осіб.

У відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області повідомили, що правоохоронцям відомо про намір місцевих мешканців блокувати рух залізничного транспорту і підкреслили, що вживуть щодо протестувальників жорстких заходів реагування.

У поліції також повідомили, що за фактом незаконного розподілу землі відкрито кримінальне провадження.

13 жовтня місцеві мешканці та активісти зібралися на мітинг, але залізничні колії вирішили не перекривати. На наступний день, 14 жовтня, вони перекрили дорогу Одеса - Білгород-Дністровський в районі станції "Сонячна".