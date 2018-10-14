Мешканці Одещини перекрили трасу: протестують проти забудови узбережжя (фото, відео)

Напередодні учасники акції протесту мали намір перекрити рух поїздів на стації "Кароліно-Бугаз", але обмежилися мирним мітингом.

У Затоці (Одеська обл.) місцеві мешканці перекрили трасу Одеса - Білгород-Дністровський, протестуючи проти рішення сільради про роздачу земельних ділянок у прибережній зоні.

Як повідомляє "Думская", учасники акції заявили, що перекриття дороги - безстрокове.

Трасу перекрили у самій Затоці, в районі станції "Сонячна". Протестуючі пропускають карети швидкої допомоги, автомобілі поліції, ГСЧС і водіїв з дітьми до трьох років.

"Поки чекаємо секретаря сільради, але взагалі плануємо перекривати, поки вони не скасують це рішення", - заявили учасники протесту.

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Напередодні учасники акції протесту мали намір перекрити рух поїздів на стації "Кароліно-Бугаз", але обмежилися мирним мітингом.

Засідання Затоківської селищної ради відбулося 11 жовтня, під час засідання було ухвалено рішення про роздачу понад 100 земельних ділянок у прибережній зоні.

"Якщо незаконне рішення сесії не буде скасовано, місцеві жителі збираються довго пікетувати ГПУ і адміністрацію президента, вимагаючи покарати винних", - заявили організатори акції.

Поліція почала кримінальне провадження за фактом рішення посадових осіб у Затоці про передачу третім особам земельних ділянок, що відносяться до прибережної зони і належать громаді.