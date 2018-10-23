У нардепа Добкіна народився перший онук (фото)

Депутат й екс-очільник Харківської обладміністрації Добкін уперше став дідусем.

Донька екс-очільника Харківської обладміністрації, нардепа Михайла Добкіна Алла народила первістка.

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Фото Добкіна виставила на своїй сторінці в Іnstagram. Пологи, як пише ТаблоІD, відбулися у Відні.

Хлопця назвали Марк. Про це новоспечена матуся сама повідомила у мережі. Малюк народився о 15:55 22 жовтня, його вага 2 900 грамів, а зріст - 47 см.

Раніше донька екс-"регіонала" Михайла Добкіна Алла вирушила на відпочинок у Трускавець і вихвалялася фотографіями з готелю.