У нардепа Добкіна народився перший онук (фото)
11:42, 23 жовтня 2018Суспільство
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Депутат й екс-очільник Харківської обладміністрації Добкін уперше став дідусем.
Донька Добкіна народила хлопчика / фото instagram.com/alladobkina007
Донька екс-очільника Харківської обладміністрації, нардепа Михайла Добкіна Алла народила первістка.
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Фото Добкіна виставила на своїй сторінці в Іnstagram. Пологи, як пише ТаблоІD, відбулися у Відні.
Хлопця назвали Марк. Про це новоспечена матуся сама повідомила у мережі. Малюк народився о 15:55 22 жовтня, його вага 2 900 грамів, а зріст - 47 см.
Раніше донька екс-"регіонала" Михайла Добкіна Алла вирушила на відпочинок у Трускавець і вихвалялася фотографіями з готелю.
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