Гороскоп на листопад 2018 для всіх знаків зодіаку: на Овнів чекає підвищення зарплати, а на Раків - проблеми зі здоров'ям

Листопад буде вкрай нестабільним для Тельців, Скорпіонам в листопаді також будуть потрібні зміни.

Останній місяць осені буде складним майже для всіх знаків зодіаку, але деяким все ж пощастить.

Хто може розраховувати на прихильність долі, розповість гороскоп на листопад 2018 для всіх знаків зодіаку, передає "Політека".

Овен

Листопад стане для Овнів досить прибутковим місяцем. Їх очікує підвищення зарплати і участь у вигідних проектах. Загальну картину щастя кілька зіпсують колеги, які можуть із заздрості почати плести інтриги. Але істотної шкоди вашому авторитету вони не завдадуть.

Астрологи радять Овнам в листопаді звернути більше уваги на свою зовнішність — в кінці осені буде ідеальний час для зміни зачіски, кольору волосся і оновлення гардеробу.

Телець

Листопад буде вкрай нестабільним для Тельців. Вони самі дивуватимуться своїм раптовим змінам настрою. Астрологи радять в останній місяць осені навчитися контролювати свої емоції. Це допоможе провести місяць в гармонії та злагоді з рідними і колегами.

Хороші результати очікують тих Тельців, які вирішать саме зараз зайнятися саморозвитком. Відвідайте тренінги, курси або семінари. Підвищення рівня знань допоможе отримати додатковий прибуток.

Близнюки

Листопад подарує Близнюкам достатньо можливостей змінити своє життя на краще. Особливо відбою від вигідних пропозицій не буде у другій половині місяця. Але для того, щоб скористатися ними, вам потрібно наполегливо працювати.

Астрологи радять у листопаді відмовитися від зміни життєвих пріоритетів — вони будуть невдалими. І не забувайте піклуватися про своє здоров'я, адже останній місяць осені може принести з собою загострення хронічних хвороб.

Рак

Листопад принесе Ракам фінансові проблеми. Ви безуспішно будете намагатися хоч якось контролювати свої витрати. Однак відмовити собі в дорогих покупках не зможете. В результаті Раки будуть часто відчувати зміни настрою — від ейфорії до гніву. Зірки попереджають, що така ситуація негативно позначиться на вашій нервовій системі. В результаті — можливі проблеми з здоров'ям. Особливо вразливими до хвороб будуть Раки під час повного місяця — 23 листопада і 3 дні до і після нього.

Лев

Леви в листопаді отримають хорошу можливість для самореалізації. Однак пощастить тим, хто не буде сидіти і чекати дива. Зірки радять Левам наполегливіше працювати і використовувати всі можливості, отримані від долі в кінці місяця.

У першій декаді місяця очікуйте значних фінансових надходжень. А ось останні дні листопада краще присвятіть коханій людині і сім'ї.

Діва

Діви в листопаді відчують себе самотніми. Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами і більше спілкуйтеся з людьми, які вас люблять, — радять астрологи.

Останній місяць осені змусить вас згадати про економію. Зараз — найкращий час, щоб переглянути свій бюджет і витрати привести у відповідність з доходами.

Крім цього, Діви можуть використовувати кінець осені-початок зими для того, щоб почати займатися спортом і слідувати принципам здорового способу життя.

Терези

Зірки радять Терезам в листопаді бути менш категоричними і вимогливими. Це допоможе уникнути серйозних конфліктів як на роботі, так і вдома. Особливо толерантними необхідно бути в стосунках з батьками.

Терези, які зможуть контролювати свій поганий настрій, отримають нагороду у вигляді підтримки сім'ї та колективу. Наприкінці осені ви можете сміливо братися за складні проекти — допомога колег вам гарантована. Однак не треба працювати на межі своїх можливостей, у листопаді існує ризик нервового виснаження.

Скорпіон

Скорпіонам в листопаді будуть потрібні зміни. Вони прийдуть до висновку, що в їхньому житті не відбувається нічого цікавого, і це треба терміново змінити. Астрологи радять не поспішати і будь-які важливі рішення приймати вже взимку.

Кінець осені принесе Скорпіонам хорошу можливість для саморозвитку. Зараз саме час отримати нову освіту або знайти цікаве і прибуткове хобі.

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Стрілець

Для Стрільців надзвичайно прибутковою буде остання декада місяця. А ось початок листопада принесе довгоочікуване підвищення на роботі, або збільшення зарплати.

Кінець осені подарує Стрільцям хорошу можливість поліпшити свої житлові умови. Вам вдасться закінчити ремонт, або навіть придбати власне житло.

Запорукою успіху стане відповідальне ставлення до роботи і пошук додаткових можливостей для заробітку. Незважаючи на те, що протягом місяця ви будете сконцентровані на матеріальній сфері життя, не забувайте приділити час своїм рідним.

Козеріг

Кінець осені стане для Козерогів доленосним часом. Але важливо за буденною метушнею не прогавити свій шанс. Будьте особливо уважними до нових знайомих і пропозицій.

Зірки радять Козерогам бути в листопаді більш комунікабельними і відкритими. Важливий момент — позитивні думки. Саме час зробити стіну візуалізації і дозволити своїм мріям стати реальністю, для початку, хоча б у власній уяві.

Водолій

У листопаді астрологи радять Водоліям присвятити час для розвитку своїх талантів. Наприкінці осені буде сприятливий період для пошуку нової роботи або зміни професії. Вам вдасться реалізувати всі свої ідеї та досягти бажаних цілей.

Місяць пройде вдало, якщо ви навчитесь правильно планувати свій час і правильно розставити пріоритети. Уникайте перевтоми і не забувайте знаходити час для відпочинку. Астрологи радять у листопаді пройти курс оздоровчих процедур або поїхати на кілька днів у відпустку.

Риби

Риб у листопаді чекає розчарування. Ви перестанете вірити в кохану людину або друзів. Почнете навіть сумніватися в собі і власних можливостях. Астрологи радять не заглиблюватися в цей стан, адже подібний настрій може викликати депресію.

Присвятіть кінець осені дійсно приємним для вас речей. Відвідайте друзів в іншому місті, подорожуйте, обмежте спілкування з токсичними людьми. Намагайтеся в листопаді знайти кілька днів виключно для себе. Але не плануйте їх на період повного місяця — 23 листопада.

Як сооббщал УНІАН, астролог попередив про небезпеку 23-31 жовтня.