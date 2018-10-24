Повний місяць у жовтні 2018: що категорично не можна робити

Цього місяця повня припадає на 24 жовтня.

Повний місяць у жовтні 2018 року настане 24 числа о 19:45 за київським часом. У цей день, за словами астрологів, існує безліч заборон.

У цей період місячного циклу небесне тіло має максимально потужний вплив на природу й на організм людини. В результаті чого зростає кількість аварій, підвищується ризик загострення проблем зі здоров'ям і вчинення злочинів.

Фаза повного місяця - складний період, у якому люди, з одного боку, можуть досягти прориву в роботі або творчості, а з іншого – постраждати від загострення проблем зі здоров'ям або нещасного випадку.

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Поради астролога в повню

Астролог Олена Молдованова попереджає, що 24 жовтня можна планувати справи та зустрічі, від яких ви очікуєте розвитку, результат і прибуток у майбутньому.

"День взагалі може пройти безглуздо: плани зриваються, оточення підводить, люди запізнюються, щось забувають або втрачають. Ламається техніка", - пише астролог в своєму Instagram.

"Пам'ятаємо про підвищений рівень аварійності та травматизму, уникаємо ситуацій, пов'язаних з ризиком для життя, підвищеної уваги на дорогах, не варто лагодити електроприлади або проводку. Намагаємося не з'ясовувати стосунки, краще взагалі в середу не спілкуватися з тими, хто неприємний і дратує – легко нарватися на конфлікт і повний розрив стосунків", – зазначила Молдованова.

Що не можна робити в повний місяць в жовтні:

- давати і брати в борг;

- робити зауваження людям, які неправильно на них реагують;

- здійснювати покупки;

- планувати далекі подорожі;

- уникати сварок і конфліктів;

- не можна лінуватися;

- не можна стригти нігті і волосся;

- жінкам не рекомендується спати в зоні місячного світла, щоб не втратити красу;

- підписувати важливі документи.