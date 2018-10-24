Повний місяць у жовтні 2018: що категорично не можна робити
Повний місяць у жовтні 2018 року настане 24 числа о 19:45 за київським часом. У цей день, за словами астрологів, існує безліч заборон.
У цей період місячного циклу небесне тіло має максимально потужний вплив на природу й на організм людини. В результаті чого зростає кількість аварій, підвищується ризик загострення проблем зі здоров'ям і вчинення злочинів.
Фаза повного місяця - складний період, у якому люди, з одного боку, можуть досягти прориву в роботі або творчості, а з іншого – постраждати від загострення проблем зі здоров'ям або нещасного випадку.
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Поради астролога в повню
Астролог Олена Молдованова попереджає, що 24 жовтня можна планувати справи та зустрічі, від яких ви очікуєте розвитку, результат і прибуток у майбутньому.
"День взагалі може пройти безглуздо: плани зриваються, оточення підводить, люди запізнюються, щось забувають або втрачають. Ламається техніка", - пише астролог в своєму Instagram.
"Пам'ятаємо про підвищений рівень аварійності та травматизму, уникаємо ситуацій, пов'язаних з ризиком для життя, підвищеної уваги на дорогах, не варто лагодити електроприлади або проводку. Намагаємося не з'ясовувати стосунки, краще взагалі в середу не спілкуватися з тими, хто неприємний і дратує – легко нарватися на конфлікт і повний розрив стосунків", – зазначила Молдованова.
24-25 жовтня, 16/17-17/18 місячні добу, середа-четвер•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ставимо❤️щоб і далі бачити мої пости у своїй стрічці! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24 жовтня, середа, Повня З 00:00-17:31 (Київ/Москва) Місяць все ще в гарячому, палкому і аварійному ♈️Овні, при цьому «без курсу». ⠀ А значить за традицією на період «холостий» Місяця не плануємо справи та зустрічі, від яких чекаємо розвитку, результат і прибуток у майбутньому. День взагалі може пройти безглуздо: плани зриваються, навколишні підводять, запізнюються, щось забувають або втрачають. Ламається техніка. ⠀ ☝🏻Пам'ятаємо про підвищений рівень аварійності та травматизму, уникаємо ситуацій, пов'язаних з ризиком для життя, підвищеної уваги на дорогах, не варто лагодити електроприлади або проводку. ⠀ Намагаємося не з'ясовувати стосунки, краще взагалі в середу не спілкуватися з тими, хто неприємний і дратує - легко нарватися на конфлікт і повний розрив відносин. ⠀ В 17:32 (К/М) Місяць переходить у знак ♉️Тільця. ⠀ В 19:45 (К/М) 🌕Місяць на осі Тілець/Скорпіон. ⠀ 💰Цим же ввечері, перед самим сном, а саме в ніч з 24 на 25 жовтня робимо наш улюблений фінансовий обряд #денежный_душ_mold ⠀ ❗️Пам'ятаємо про ОСІННЮ АКЦІЮ яка зараз проходить. Подробиці читаємо тут: #акция_22_12_ноября_2018 ⠀ Продовження прогнозу в слайдах ➡️ ⠀ ❓❓❓І відразу до всіх питання: як ви переносите повний Місяць? Що з вами відбувається? Чи помічали якісь особливості в ці дні? Діліться своїми спостереженнями в коментарях!
Що не можна робити в повний місяць в жовтні:
- давати і брати в борг;
- робити зауваження людям, які неправильно на них реагують;
- здійснювати покупки;
- планувати далекі подорожі;
- уникати сварок і конфліктів;
- не можна лінуватися;
- не можна стригти нігті і волосся;
- жінкам не рекомендується спати в зоні місячного світла, щоб не втратити красу;
- підписувати важливі документи.