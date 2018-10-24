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Повний місяць у жовтні 2018: що категорично не можна робити

16:13, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Ілюстрація REUTERS

У цей період місячного циклу небесне тіло має максимально потужний вплив на природу й на організм людини. В результаті чого зростає кількість аварій, підвищується ризик загострення проблем зі здоров'ям і вчинення злочинів.

Фаза повного місяця - складний період, у якому люди, з одного боку, можуть досягти прориву в роботі або творчості, а з іншого – постраждати від загострення проблем зі здоров'ям або нещасного випадку.

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Поради астролога в повню

Астролог Олена Молдованова попереджає, що 24 жовтня можна планувати справи та зустрічі, від яких ви очікуєте розвитку, результат і прибуток у майбутньому.

"День взагалі може пройти безглуздо: плани зриваються, оточення підводить, люди запізнюються, щось забувають або втрачають. Ламається техніка", - пише астролог в своєму Instagram.

"Пам'ятаємо про підвищений рівень аварійності та травматизму, уникаємо ситуацій, пов'язаних з ризиком для життя, підвищеної уваги на дорогах, не варто лагодити електроприлади або проводку. Намагаємося не з'ясовувати стосунки, краще взагалі в середу не спілкуватися з тими, хто неприємний і дратує – легко нарватися на конфлікт і повний розрив стосунків", – зазначила Молдованова.

24-25 жовтня, 16/17-17/18 місячні добу, середа-четвер•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ставимо❤️щоб і далі бачити мої пости у своїй стрічці! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24 жовтня, середа, Повня З 00:00-17:31 (Київ/Москва) Місяць все ще в гарячому, палкому і аварійному ♈️Овні, при цьому «без курсу». ⠀ А значить за традицією на період «холостий» Місяця не плануємо справи та зустрічі, від яких чекаємо розвитку, результат і прибуток у майбутньому. День взагалі може пройти безглуздо: плани зриваються, навколишні підводять, запізнюються, щось забувають або втрачають. Ламається техніка. ⠀ ☝🏻Пам'ятаємо про підвищений рівень аварійності та травматизму, уникаємо ситуацій, пов'язаних з ризиком для життя, підвищеної уваги на дорогах, не варто лагодити електроприлади або проводку. ⠀ Намагаємося не з'ясовувати стосунки, краще взагалі в середу не спілкуватися з тими, хто неприємний і дратує - легко нарватися на конфлікт і повний розрив відносин. ⠀ В 17:32 (К/М) Місяць переходить у знак ♉️Тільця. ⠀ В 19:45 (К/М) 🌕Місяць на осі Тілець/Скорпіон. ⠀ 💰Цим же ввечері, перед самим сном, а саме в ніч з 24 на 25 жовтня робимо наш улюблений фінансовий обряд #денежный_душ_mold ⠀ ❗️Пам'ятаємо про ОСІННЮ АКЦІЮ яка зараз проходить. Подробиці читаємо тут: #акция_22_12_ноября_2018 ⠀ Продовження прогнозу в слайдах ➡️ ⠀ ❓❓❓І відразу до всіх питання: як ви переносите повний Місяць? Що з вами відбувається? Чи помічали якісь особливості в ці дні? Діліться своїми спостереженнями в коментарях!

Допис, поширений АСТРОЛОГ Олена Молдованова (@moldovanova_astrolog)

Що не можна робити в повний місяць в жовтні:

- давати і брати в борг;

- робити зауваження людям, які неправильно на них реагують;

- здійснювати покупки;

- планувати далекі подорожі;

- уникати сварок і конфліктів;

- не можна лінуватися;

- не можна стригти нігті і волосся;

- жінкам не рекомендується спати в зоні місячного світла, щоб не втратити красу;

- підписувати важливі документи.

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Теги: #астролог#прогноз на жовтень#повний місяць у 2018