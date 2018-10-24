На Рівненщині розгорівся скандал: учитель покарав школяра за "Слава Україні!" (відео)

Мати покараного за "Слава Україні" школяра вимагає відплати.

Мати учня 8 класу Здолбунівської школи № 5 на Рівненщині Івана Огородника, якого вчитель англійської мови Роман Прилуцький покарав за вигук "Слава Україні", взявши дитину за вухо й приставивши до стіни, буде домагатися його звільнення зі школи.

Про це повідомила сама мама Івана, додавши, що хотіла мирного врегулювання ситуації, проте так і не дочекалася вибачень від вчителя, передає "Обозреватель".

"У понеділок, 22 жовтня, я приносила заяву директору, там були присутні класний керівник Івана, представник з відділу освіти й вчитель англійської Роман Прилуцький. Класний керівник звернулася до мене: "Іванко, це ж можна було вирішити мирним шляхом". Я їй відповіла, що я також за мирний шлях, і я чекала, що Роман Казимирович поспілкується зі мною, і скаже, що він був трохи не правий, перевищив свої повноваження, а він зі мною стояв і говорив ні про що", - розповідає Іванна Ходорчук.

Більш того, за словами жінки, учитель дзвонив їй та погрожував написати заяву.

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"Він не вибачався, а потім ще зателефонував і каже: "Так ми ні до чого не домовилися? Може, ви заберете заяву зі школи, тоді і я нічого писати не буду". Я йому сказала: "Пишіть, будь ласка". Він хоче писати заяву, що дитина сама спровокувала, що я його погано виховала і сказала йому йти провокувати Романа Казимировича", - повідомила вона.

Іванна спростовує заяви Прилуцького про можливе цькування його через те, що він колись збирав підписи проти знесення пам'ятника радянському диверсанту-розвіднику Миколі Приходьку. За її словами, вона навіть не знала про цей факт і не має до нього ніякого відношення.

Разом з тим жінка боїться, що після цього інциденту в школі з боку вчителів може початися упереджене ставлення до її сина.

Поки ж Ходорчук вимагає повноцінного розслідування цього інциденту незалежною комісією.

"Я буду домагатися того, щоб цей вчитель залишив школу, якщо незалежна комісія доведе його провину. Більше я нічого від нього не хочу - ні вибачень, ні моральної компенсації. Уже роздули, що я хочу від нього грошей. Не хочу, це вже стало точкою, я піду до кінця, за "Слава Україні" це чи ні", - заявила мати Івана.

"Заради дитини я буду домагатися, я дійду до президента, я всюди дійду. Це неприпустима "норма" виховання дитини", - додала Ходорчук.

Сама директор школи №5 Жанна Рудик повідомила, що проводиться службове розслідування, комісія повинна надати свій вердикт до 2 листопада.

Директор також вважає неприпустимими подібні дії з боку вчителя, і сподівається на справедливе розслідування.

Про покарання, яке загрожує Роману Прилуцькому, за словами Рудик, про звільнення не йдеться. Учитель отримає догану, якщо його вина буде доведена.

"Якщо вчитель винен, але слава богу, фізичної шкоди дитині не завдано, ніяких медичних довідок немає. Дитина на сьогодні поводиться активно, спілкується, я сама у них веду історію, він намагався мені добре відповідати на уроці, хоча не успішний учень, скажімо так. Любить покрутитися і порушувати поведінку. Але якщо вина вчителя буде доведена, догана буде виписана однозначно, а догана це не те, що штраф, він буде позбавлений грошової винагороди, яка виплачується вчителям в кінці року за хороші показники в роботі", - пояснила директор.

Як повідомляв УНІАН, раніше в школі Харкова учениці відмовили в шматочку торта через те, що батьки не здають гроші на потреби школи. Дівчинка розплакалася і попросилася додому. У відповідь однокласники стали знімати її на відео.