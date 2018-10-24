Торт розбрату: скандал у школі Харкова через цькування дівчинки розгорівся з новою силою (фото)

На зборах мама, яка образила дівчинку в ситуації з тортом, вибачатися не захотіла.

Ученицю 6-го класу харківської школи №151 Діану, яку публічно принизили через відмову батьків брати участь у поборах, тепер цькують однокласники.

Після батьківських зборів, присвячених скандальному інциденту, учні пишуть їй в месенджер образи. Як розповіла мама дівчинки Тетяна Блінова, тепер вони побоюються, що після канікул у класі може початися справжнє цькування, передає "Обозреватель".

Також жінка наголосила, що на зборах мама, яка образила дівчинку, вибачатися не захотіла: "Та мама на зборах була присутня, але вибачатися не стала. Навпаки, частина батьків разом з нею звинувачувала нас - мовляв, ми самі винні, бо не здаємо гроші. На що я сказала: "Адже розбиратися з цим потрібно на рівні батьків, а не з дитиною".

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За її словами, найбільш неприємне почалося увечері у вівторок, 23 жовтня, коли Діані стали в месенджер писати однокласники.

"Деякі діти стали її звинувачувати і навіть ображати, називати брехлом. Причому особливо цим вирізнялися діти мам з батьківського комітету. Ймовірно, все це знову відбувається під впливом дорослих", - розповіла Тетяна.

За всіх на зборах вибачилася тільки начальник департаменту освіти Харкова. Вона попросила батьків вирішити ситуацію полюбовно. До речі, незважаючи на те, що класний керівник написала заяву про звільнення, у школі вона продовжує працювати. Але від класного керівництва її усунули. Саме в цьому класі навчається і син педагога.

"Чесно кажучи, мені навіть шкода вчительку. Швидше за все, вона не змогла проявити характер, а батьківський комітет сам нею керує", - говорить Тетяна Блінова.

Як повідомляв УНІАН, у школі Харкова учениці відмовили в шматочку торта через те, що батьки не здають гроші на потреби школи. Дівчинка розплакалася й попросилася додому. У відповідь однокласники стали знімати її на відео.