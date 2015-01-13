За добу на Донбасі загинув один військовий, ще десятьох поранено
13:07, 13 січня 2015Суспільство
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Протягом минулої доби у зоні проведення Антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, 10 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні брифінгу в Києві.
За його словами, у зоні АТО за минулу добу загинув один український військовий, 10 бійців отримали поранення.
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