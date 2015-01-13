За добу на Донбасі загинув один військовий, ще десятьох поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні брифінгу в Києві.

За його словами, у зоні АТО за минулу добу загинув один український військовий, 10 бійців отримали поранення.

Читайте такожЗ початку "режиму тиші" бойовики близько 900 разів обстріляли сили АТО – ГенштабЯк повідомляв УНІАН, бойовики знищили диспетчерську вишку аеропорту Донецька.