Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці

Захист Корнилова планує оскаржити вирок.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 5 років позбавлення волі Ігоря Корнилова, якого звинувачують у нападі на нардепа Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.

Вирок був оголошений 25 жовтня, повідомляє "Українська правда".

Адвокат обвинуваченого Валерій Буняк розповів, що ймовірно захист буде його оскаржувати, оскільки стоїть на позиції невинуватості свого підзахисного.

"Наша позиція заключається у тому, що Ігор Миколайович не причетний до цього злочину, тож логічно, що ми будемо оскаржувати цей вирок", - сказав Буняк.

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Він додав, що буде узгоджувати цю позицію з Корниловим.

За словами захисника, його підзахисного засудили до максимального терміну ув'язнення, і під час врахування строку ув'язнення буде враховуватися той факт, що він перебував під вартою з 21 липня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 грудня 2013 року декілька чоловіків на Бориспільській трасі неподалік від Києва жорстоко побили активістку та журналістку, а нині нардепа Тетяну Чорновол, яка їхала на своєму автомобілі.

Тоді міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

Також повідомлялося, що у рамках розслідування було затримано п'ятьох підозрюваних.

У червні 2017 року стало відомо, що у СІЗО повісили організатора побиття Чорновол.