Столичну «Кінопанораму» відкриють для останніх показів

На вихідних у кінотеатрі буде показано програму «100 фільмів за 100 хвилин»

У столичному кінотеатрі "Кінопанорама", який припинив своє існування 1 жовтня, з 26 по 28 жовтня відбудуться одні з останніх кінопоказів.

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На вихідних в кінотеатрі буде показано програму «100 фільмів за 100 хвилин», яку організатори описують як «100 екстремально коротких фільмів з усіх куточків планети».

«Один з останніх показів, про які ми домовились давно і які нам дозволили провести в кінотеатрі, що припинив свою діяльність 1 жовтня», – йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Нагадаємо, на початку жовтня у Києві попрощалися одразу з двома легендарними кінотеатрами - "Кінопанорама" та "Україна". На останній сеанс в "Кінопанораму" зібралося до тисячі глядачів. Замість традиційного кіно показали хроніку останніх років з життя закладу.