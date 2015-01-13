У Києві створять національний пантеон, а в інших містах - Алеї пам'яті Героїв України

За це рішення (№1013) проголосували 247 народних депутатів з 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожКиїврада перейменувала вулицю Інститутську в Києві на алею Героїв Небесної Сотні

В постанові сказано, що з метою увічнення пам'яті Героїв України, які ціною свого життя захищали свободу і незалежність України, її територіальну цілісність і недоторканність, підтримати ініціативу громадськості щодо створення в центральній частині столиці України - місті-герої Києві Українського національного пантеону, а в інших містах України - Алей пам'яті Героїв України.

Парламент рекомендував Кабміну розглянути питання про створення в столиці відповідного Меморіального комплексу.

Крім того, ВР рекомендувала уряду, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування вжити необхідних заходів для створення у відповідних містах Алей пам'яті Героїв України.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.