У Києві створять національний пантеон, а в інших містах - Алеї пам'яті Героїв України
Верховна Рада прийняла постанову про вшанування пам'яті Героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність країни.
За це рішення (№1013) проголосували 247 народних депутатів з 296, зареєстрованих у сесійній залі.
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В постанові сказано, що з метою увічнення пам'яті Героїв України, які ціною свого життя захищали свободу і незалежність України, її територіальну цілісність і недоторканність, підтримати ініціативу громадськості щодо створення в центральній частині столиці України - місті-герої Києві Українського національного пантеону, а в інших містах України - Алей пам'яті Героїв України.
Парламент рекомендував Кабміну розглянути питання про створення в столиці відповідного Меморіального комплексу.
Крім того, ВР рекомендувала уряду, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування вжити необхідних заходів для створення у відповідних містах Алей пам'яті Героїв України.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.