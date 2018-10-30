Успіх і водоспад грошей: астролог назвав щасливчиків листопада-2018

Для людей, народжених під знаком Тельця, прийдешній листопад може стати одним з найпродуктивніших місяців.

У листопаді 2018 року трьома знаками Зодіаку буде супроводжувати успіх, удача, щастя і процвітання, заявив відомий астролог Павло Глоба.

Про це повідомляє "Главред".

Для людей, народжених під знаком Тельця, прийдешній листопад може стати одним з найпродуктивніших місяців 2018 року. Тельці здатні довести до успіху всі свої найсміливіші і амбітні проекти. Астролог радить використовувати прихильність зірок, щоб мрії стали реальністю.

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Ще одним щасливим знаком Зодіаку стане Діва. Глоба говорить, що практично всі їхні починання увінчаються успіхом. Крім того, варто очікувати, що гроші просто впадуть на цих людей, але не випадково, а в результаті роботи, якій буде присвячений не один місяць. Також високі перспективи кар'єрного зростання. Зірки обіцяють, крім усього іншого, що листопад подарує любов і щастя одиноким Дівам.

У той же час третім щасливим знаком Зодіаку стане Стрілець. Зірки віщують в листопаді найкращий час для вступу в шлюб. Крім того, останній осінній місяць чудово підійде для зачаття дитини.

Як повідомляв УНІАН, астролог розповів, що обіцяє гороскоп на листопад всім знакам Зодіаку.