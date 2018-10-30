Через рік після вбивства Аміни Окуєвої слідство не встановило підозрюваних (відео)

Одне з найгучніших політичних вбивств останніх років може залишитися нерозкритим.

Пройшов рік з дня загибелі активістки Революції Гідності і добровольця АТО Аміни Окуєвої.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, зелений граніт і ім'я, викарбуване золотими літерами - на могилі мама Аміни Окуєвої висаджує плющ, рослину, що її дочка дуже любила. Камінь замість пам'ятника шукала довго, тому що він нагадує кавказькі гори. "Я знала, що вона загине. Ми говорили з нею якось про 35-річчя. Вона загинула в 34 роки. Вона раптом сказала: ти ж знаєш, що я не доживу до 35 років. Це дуже боляче і важко чути матері", - зізнається вона.

Машину, в якій їхали Аміна Окуєва разом з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля Глевахи. Це був вже другий замах на подружжя. Перший стався на початку літа 2017 року. Тоді Аміна вистрілила в кілера першою. Після цього їм надали охорону, але, незважаючи на всі спроби вберегтися, кілер все-таки влучив.

Її ховали без квітів і труни. Мама хотіла, щоб на Амінів була військова форма, але її загорнули в саван – за мусульманськими традиціями. Бути похованою в Дніпрі – це був її заповіт. Вона хотіла бути похованою поруч з полеглим командиром Ісою Мунєвим. Обидва вже є легендами визвольного руху, і не тільки України.

Аміна брала участь у другій чеченській війні, згодом як доброволець воювала на передовій на українському Донбасі, вважалася відмінним снайпером. Ворогів, згадує подруга Оля, Аміна не боялася – перед смертю побачила чергове фото зі зброєю, яке Аміна виставляла в соцмережі, і зателефонувала застерегти. "Я їй подзвонила і сказала: Аміна, навіщо ти це зробила? Вона каже: а сенс, хто я. Кажу: ти помиляєшся, ти мусульманка. Можливо, вона цим їх вже дратувала. Можливо, вони б її не чіпали, оскільки вони розуміли, що Аміна для України вже особа публічна. Моя суб'єктивна думка: полювали не на Адама, полювали на Аміну", - вважає подруга.

Ольга вважає це помстою "кадировців" за діяльність Аміни. Це одна з основних версій вбивства, які розглядає слідство на рівні зі ще однією - помстою російських спецслужб за відкриту антиросійську позицію. Вбивство досі не розкрито. Більш того, навіть підозрюваних досі немає. У слідства є лише приблизні уявлення про те, хто і як міг замовити і виконати злочин, проте загальну картину ще належить відтворити по дрібницях. Рідні, незважаючи на все, впевнені, що правду про її смерть обов'язково почує суспільство.

Власне розслідування веде паралельно і Адам Осмаєв – чоловік Аміни. Після смерті дружини він намагається бути ще обережнішим, тому що хто замовник вбивства – він не має сумнівів. На прохання мами Аміни Адам виставив її фото після смерті. Тоді заговорили про інсценування замаху, бо, мовляв, на фото Аміна була живою. Але Ольга знала, що смерть справжня – вона омивала тіло подруги. "Це було тіло Аміни, тому що її руки – я тримала її руки, коли віталася", - вважає подруга.