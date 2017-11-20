Тука поставив під сумнів одну з основних версій вбивства Окуєвої

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що вбивство Аміни Окуєвої і вибух біля телеканалу "Еспресо" в Києві, в результаті якого загинули дві людини і був поранений нардеп Ігор Мосійчук, не варто вважати справою рук російських спецслужб.

"У мене була зустріч з однією людиною, яка підтвердила, що до останніх подій наш "старший брат" (Росія, - УНІАН.) жодного відношення не має. Я маю на увазі незрозумілий вибух біля телеканалу "Еспресо" і сумне вбивство Аміни Окуєвої", - розповів він в інтерв'ю "Апострофу".

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Тука нагадав, що до цього було скоєно невдалий замах на її чоловіка.

"У мене таке враження, що цього разу замах також було направлено на Адама Осмаєва, а не на Аміну. Але загинула саме вона, а не об'єкт замаху... В такому випадку це просто бракороби-дилетанти робили. Про який професійний рівень може тут взагалі йтися?", - додав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в Глевасі (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік отримав поранення.

1 листопада Аміну Окуєву поховали поруч з її командиром Ісою Мунаєвим.

У поліції існує дві версії вбивства - дії російських спецслужб з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, а також помста Адаму Осмаєву за Кадирова.