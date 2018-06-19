Суд у справі про замах на Окуєву та Осмаєва затвердив порядок дослідження доказів

У засіданні суду з розгляду кримінального провадження проти громадянина РФ Артура Крінарі, обвинуваченого у замаху на добровольців АТО Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, оголошено перерву.

Суд з розгляду кримінального провадження про замах на добровольців АТО Аміну Окуєву та Адама Осмаєва затвердив порядок дослідження доказів.

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Як передає кореспондент УНІАН, кримінальне провадження проти громадянина РФ Артура Крінарі, обвинуваченого у замаху на Окуєву та Осмаєва, розглядається у Подільському райсуді Києва за участі суду присяжних.

Згідно з рішенням суду присяжних, спочатку допитають потерпілих Осмаєва та матір його загиблої дружини Ірину Камінську.

«Суд присяжних постановив: допитати потерпілих, допитати свідків, дослідити докази, запропоновані стороною обвинувачення. Далі допитати осіб, які запропоновані стороною захисту, і дослідити документи, які будуть запропоновані стороною захисту», - оголосила головуюча суддя Олена Павленко, уточнивши, що обвинувачений Крінарі може надати покази на будь-якій стадії судового розгляду.

Після оголошення порядку дослідження доказів адвокат обвинуваченого Олексій Дрюк подав клопотання з проханням оголосити перерву у судовому засіданні, оскільки, за його словами, наразі він не готовий до допиту потерпілих.

При цьому потерпіла Камінська погодилась давати свідчення лише після Осмаєва.

Суд задовольнив клопотання адвоката та оголосив перерву в засіданні до 6 липня 2018 року. Початок засідання - о 15.30.

Варто зазначити, що адвокат Дрюк пропонував інший порядок дослідження доказів. Він хотів у першу чергу дослідити звуко- та відеозаписи, наявні у матеріалах справи. Це аудіозаписи розмов операторів лінії 102 столичної поліції від 1 червня 2017 року та аудіозаписи викликів на лінію 103 1 червня 2017 року за адресою: Київ, вулиця Кирилівська, 51.

Після цього він пропонував дослідити протоколи слідчих експериментів, зокрема з Осмаєвим, а потім - документи від сторони обвинувачення, документи, подані стороною захисту, а вже після цього допитати Осмаєва.

Як уточнив у коментарі УНІАН адвокат, при визначеному судом присяжних порядком дослідження доказів під час допиту Осмаєва захист буде позбавлений права посилатися на документи, які досліджуватимуться згідно з цим порядком у наступну чергу.

Разом з тим Осмаєв пообіцяв приходити на всі судові засідання у разі необхідності, незважаючи на два замахи на його життя та наявність небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, напад на подружню пару добровольців АТО Осмаєва і Окуєву було скоєно 1 червня 2017 року в Києві.

За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка. Внаслідок інциденту Осмаєва і кілера госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Обвинувачений у справі - 58-річний громадянин Російської Федерації Крінарі. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Чоловік утримується під вартою.

30 жовтня 2017 року невідомі обстріляли автомобіль Окуєвої та Осмаєва на залізничному переїзді у Київській області. Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.