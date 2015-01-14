Завтра опівдні відбудеться хвилина мовчання за загиблими під Волновахою

Про це йдеться в указі президента України Петра Порошенка про оголошення 15 січня Днем жалоби у зв'язку із трагічною загибеллю мирних жителів біля міста Волноваха, що сталося 13 січня внаслідок обстрілу пасажирського автобуса терористами, повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з указом, у День жалоби на всій території України необхідно вшанувати пам'ять загиблих о 12.00 хвилиною мовчання і приспустити державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Читайте такожУ ЄС назвали трагедією загибель мирних жителів під Волновахою

Окрім того, в указі відзначено необхідність скасувати розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.