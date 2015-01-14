В Україні 15 січня оголошено днем жалоби

Про це він повідомив під час робочої зустрічі з головами обласних державних адміністрацій.

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"Я прийняв рішення оголосити 15 січня, завтра, Днем жалоби за всіма, хто загинув від рук терористів, і в першу чергу по 12 мирним жителям, які загинули на блокпосту під Волновахою", - сказав Петро Порошенко.

За його словами, весь світ висловлює Україні співчуття з цього приводу.