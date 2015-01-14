В Україні 15 січня оголошено днем жалоби
17:20, 14 січня 2015Суспільство
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Президент Петро Порошенко заявив про рішення оголосити 15 січня Днем жалоби за всіма загиблими від рук терористів.
Порошенко оголосив 15 січня Днем жалоби за загиблими від рук терористів / Фото УНІАН
Про це він повідомив під час робочої зустрічі з головами обласних державних адміністрацій.
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"Я прийняв рішення оголосити 15 січня, завтра, Днем жалоби за всіма, хто загинув від рук терористів, і в першу чергу по 12 мирним жителям, які загинули на блокпосту під Волновахою", - сказав Петро Порошенко.
За його словами, весь світ висловлює Україні співчуття з цього приводу.
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