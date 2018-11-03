Один з регіональних центрів авіації МВС базуватиметься у Чернівцях

У центрі працюватимуть поліцейські, рятувальники та прикордонники.

Один з регіональних центрів авіації Міністерства внутрішніх справ України базуватиметься у Чернівцях.

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Про це під час робочої поїздки до Буковини повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Департамент комунікації МВС України.

«Ми ведемо роботу над великим вертолітним проектом. Він базується на новій системі взаємодії всіх служб МВС. Це сервіс і безпека для простих громадян. Протягом двох років ця система запрацює по всій країні. Серед основних завдань - охорона кордону, особливо морського, забезпечення спеціальних функцій пожежників, поліцейських і гвардії. Один з регіональних центрів системи авіаційної безпеки МВС буде розміщуватися у Чернівцях», - сказав Аваков.

За його словами, у центрі працюватимуть поліцейські, рятувальники та прикордонники.

Він також додав, що цього року підрозділи МВС вже отримають перші чотири вертольоти французької фірми Airbus Helicopters.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Франції про закупівлю в кредит 55 вертольотів для створення єдиної системи авіаційної безпеки.

14 липня Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus Helicopters для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.

Вертольотами французького виробництва планується забезпечити ДСНС, Нацгвардію, Нацполіцію та Держприкордонслужбу.

Один з регіональних центрів авіації МВСрозміщуватиметься у Маріуполі.