ЗМІ назвали попередню причину смерті активістки Гандзюк

Херсонська активістка померла в лікарні у віці 33 років.

Відома херсонська активістка Катерина Гандзюк, на яку в липні було скоєно замах, померла в лікарні у віці 33 років.

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За попередніми даними джерел InfoResist, у неї обірвався тромб.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Херсоні невідомий вихлюпнув сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

У справі Гандзюк йдеться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа опублікував у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою у скоєнні замаху було затримано п'ять осіб. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.